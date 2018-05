'Broccoli is de enige echte supergroente'

Ondanks dat naar de relatie tussen broccoli en je mentale gezondheid weinig onderzoek is gedaan, zegt Chatterjee dat er genoeg kennis beschikbaar is om te zeggen dat je er mentaal waarschijnlijk op vooruit gaat door wat extra roosjes broccoli te eten.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heeft het volgende te melden over de supergroente: ,,Elke groente levert je weer andere voedingsstoffen op. Je hebt een mix van verschillende groenten nodig om echt gezond te eten, alleen broccoli is hier niet genoeg voor. Het is altijd belangrijk dat je goed blijft variëren met je groenten." Het is bekend dat groenten, waaronder broccoli, goede invloed hebben op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2. ,,Ik ken echter geen onderzoek waaruit blijkt dat je mentale gezondheid ook direct profiteert van het eten van broccoli."