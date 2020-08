Verkoop gemaksproducten daalt door thuiswerkers

Sinds medio maart is thuiswerken de norm, voor wie dat kan. En dat blijft nog wel eventjes zo. Werkend Nederland haalt dus nauwelijks meer ontbijt, lunch, snacks, koffie en drinken bij horecagelegenheden die gemaksproducten juist hiervoor aanbieden. Dat laten nieuwe cijfers van ABN AMRO zien.

In vergelijking met vorig jaar behaalden bedrijfsrestaurants in april maar 5 procent van hun omzet in vergelijking met april vorig jaar - een daling dus van 95 procent. Zelfs deze maand nog daalden de bestedingen in koffie- en stationskiosken met 24 procent ten opzichte van augustus vorig jaar, laten pintransacties tot en met 24 augustus bij de bank zien.

Ontwikkeling van bestedingen van consumenten in vergelijking met 2019.

Kookstress

Vóór corona zat de consumptie buitenshuis nog stevig in de lift. De FoodShopper Monitor van het Food Service Instituut (FSIN) zag in 2019 zelfs een flinke groei aankomen voor de komende vijf jaar. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat consumenten tijdwinst en gemak als grootste prioriteit beschouwden bij ontbijt, lunch of avondeten. Ook ‘kookstress’ zou de groeifactor beïnvloeden. Kant-en-klaar-maaltijden scoorden dus goed.

Maar juist de verkoop van die kant-en-klaar-maaltijden kelderde flink de eerste maanden van dit jaar. Opvallend, want het is een van de weinige categorieën waar een daling te zien is bij de supermarkten. Van vrijwel alle producten wordt juist méér verkocht deze coronaperiode. De verkoop van kant-en-klaar salades is in supermarkten de eerste zes maanden van 2020 met 14 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarentegen gaan producten die het makkelijk maken voor consumenten om thuis een verse maaltijd neer te zetten, zoals verspakketten en maaltijdboxen, vaker over de toonbank.



Verschuiving van de markt

Voor de voedingsmiddelenindustrie betekent dat door de lagere vraag naar verse gemaksproducten, zowel in Nederland als in de belangrijkste uitvoerlanden, bedrijven zichzelf opnieuw moeten uitvinden, aldus de bank. De verse gemaksproducten speelden in op het feit dat consumenten veel van huis waren en steeds minder tijd hadden en graag gezond willen leven. Kant-en-klare lunchsalades of kleinere flesjes frisdrank en zuivel waren op steeds meer plekken te vinden. Het zijn nu juist de grootverpakkingen die gretig aftrek vinden in de supermarkt.

In het buitenland

Net als in Nederland heeft het thuiswerken ook grote gevolgen in het buitenland. Zo moesten werknemers bij het Britse bedrijf Pret a Manger, dat kant-en-klare lunches verkoopt, meer dan 20 procent van hun uren inleveren en 30 vestigingen sluiten.

