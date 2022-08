Verrassend diner bij Veluws Eethuis Wissel zet je aan het denken

Wat Eten We Vandaag: Gegrilde zoete aardappel met halloumi

Kaas grillen op de barbecue - kan dat? Jazeker. In dit recept maken we gebruik van halloumi, een kaassoort die gebakken of gegrild kan worden zonder dat het smelt. De halloumi wordt gecombineerd met ui en zoete aardappel. Een geslaagd vegetarisch barbecuegerecht.

12 augustus