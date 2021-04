Verse pasta’s en antipasti van Mangiare, waar wervelwind Aggy nog altijd zelf in de keuken staat

de pollepel thuisMangiare begon in 2004 in een knus pijpenlaatje in de Van Oldenbarneveltstraat. Jarenlang was het een onontdekte parel in de stad. Inmiddels zijn er drie vestigingen van Mangiare in Rotterdam. Op de kaart verse pasta’s, gegrilde groenten en antipasti. En bijna alles is biologisch.