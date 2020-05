Versoepeling coranaregels AH-filialen: is die winkelwagen nou schoon of niet?

Ook in Kapelle – vlakbij de Zeeuwse stad Goes – houden ze zich nog steeds aan de regels. ,,Wij zijn wel iets groter en mogen in totaal 115 klanten binnenlaten. We hebben maar honderd karren, die zijn nog nooit in een keer opgeraakt, dus in principe hebben we wel de ruimte om de regels te versoepelen’’, stelt de leidinggevende daar.



,,We hebben er nog niks over gehoord sinds het artikel is gepubliceerd, dus voorlopig houden we het nog even zo met de winkelwagens. Klanten vinden het toch fijn en zo houd je toch beter de afstand, daarnaast is het ook veiliger voor ons personeel.’’ Het filiaal in Kapelle is wel gestopt met de winkelwagens schoonmaken, klanten kunnen hun kar zelf reinigen bij de schoonmaakstations. ,,We krijgen ook een monitor bij de deur die bijhoudt hoeveel mensen er zijn, zo hoeven we niemand meer bij de deur te zetten.’’