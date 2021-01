Vette hap voor veganisten! Emiel en Laurens bezorgen de vegan kapsalon bij je thuis

Fijn Spul Dit zijn de favoriete hebbedin­gen van Herman den Blijker: ‘Deze olie heelt snijwond­jes snel’

20 januari De favoriete hebbedingen van chef-kok, horeca-ondernemer en televisiepersoonlijkheid Herman den Blijker (62). Hij is elke dinsdagavond te zien in Crisis in de Tent (SBS6, 21.30), waarin hij met Annemarie van Gaal noodlijdende restaurants helpt te overleven.