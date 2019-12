Vijf vragen over kersttradities: hierom gourmetten we elk jaar weer

Koken & etenNog maar even en het is kerst. Het feest van tradities. Met zijn allen bij de kerstboom, uitbundig dineren en ook eindeloos luisteren naar All I Want for Christmas Is You en Jingle Bells. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Vijf vragen en antwoorden over kersttradities.

Om te beginnen: wat vieren we ook maar weer? Met Kerstmis wordt de geboorte van het kindje Jezus gevierd. Christenen geloven dat Jezus als Zoon van God de zonden van de mens op zich nam. De naam kerstmis komt van de woorden Christus en mis en staat voor de de viering in de kerk.

Kerst wordt gevierd op 25 en 26 december. Die data grijpen terug naar lang geleden, naar feesten rond Midwinter op 21 december, waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet.

Sinds wanneer (en waarom eigenlijk) hoort bij kerst een boom vol ballen en andere versieringen? Dat is moeilijk te zeggen. Germanen zouden er mee zijn begonnen. Zij hingen groene twijgen in huis en lieten zoveel mogelijk licht aan om de boze geesten te verjagen. Voor christenen is de boom een symbool van licht dat staat voor de geboorte van Jezus Christus.

Kerstballen zouden symbool staan voor de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus. Tegenwoordig spelen de verhalen uit het verre verleden een minder prominente rol. En kerstversieringen zijn er in alle mogelijke kleuren en varianten.

Kerstkaartjes, iets van vroeger of nog steeds van nu? Beide. Het uitbrengen van een kerstgroet is een eeuwenoud gebruik. In de middeleeuwen werden in Europa houtsnijwerken met religieuze kersttaferelen aangeboden aan geliefden of kasteelheren. Het verzenden van kerst- en nieuwsjaarsgroeten gebeurt sinds de 19de eeuw.

De Engelse tekenaar John Callcott Horsley maakte in 1843 de eerste kerstkaart. In 1873 bood de Amsterdamse boekhandelaar Koster de eerste wenskaarten aan, al waren die alleen gericht op het nieuwe jaar. Het versturen van een kerstkaart heeft in de moderne wereld een enorme vlucht genomen.

In 2003 werden meer dan 210 miljoen (!) kaarten verzonden. Dat aantal wordt nu niet meer gehaald, maar PostNL verwacht dit jaar nog altijd zo’n 85 miljoen kerst- en nieuwjaarskaarten te bezorgen. Een jaar eerder waren dat er ruim 100 miljoen.

Als íets een traditie is met kerst dan is het wel tijd doorbrengen met familie. Hoe zit dat? Het lijkt geen geschreven regel te zijn maar is vermoedelijk ontstaan vanuit de behoefte van mensen om de bijzondere dagen met dierbaren door te brengen. Met de hele familie of een deel ervan. De een zal het een feest vinden en verheugt zich al weken op een gezellig kerstdiner.

Over eten gesproken. Is gourmetten ook een traditie geworden? Je kunt er tijdens het boodschappen doen bijna niet omheen: gourmetschalen. De keuze is reuze: vlees, vis en groente. Een uitkomst voor iedereen die moeite (of gewoon geen zin) heeft om als gastheer of gastvrouw zelf drie, vier of zelfs nog meer gangen te bereiden.



En voor wie alleen hoeft aan te schuiven, er zit altijd wel iets bij wat je lekker vindt. Overgewaaid vanuit Azië is gourmetten er in Nederland steeds meer bij gaan horen.