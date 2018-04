Vissen sterven gruwelijke dood

Deze voedselmythes moeten de wereld uit

3 april Is detoxen goed voor je gezondheid? Hoe gezond is chiazaad? Krijg je van het eten van eieren echt een beter geheugen? Er zijn veel mythes rondom voeding en gezondheid. Hoog tijd, vindt de Consumentenbond, om duidelijkheid te geven over wat nou waar is en wat niet. Vandaag verschijnt een boek over de 101 voedingsmythes die de belangenorganisatie de wereld uit wil helpen.