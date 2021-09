Vleesmerk laat claim ‘stressloos leven voor kalf’ los: was misleidende tekst volgens Wakker Dier

The Meatlovers is volgens Wakker Dier gestopt met misleiding over het welzijn van kalfjes. Het bedrijf claimde onder andere dat de kalfjes stressloos leven en buiten grazen. Dat was niet waar, aldus Kenny Oostrik van Wakker Dier. De waarheid is dat kalfjes leven in kale, dichte stallen en ze komen zeker nooit buiten, meldt de campaigner.

Vleesmerk The Meatlovers is onder andere te koop bij supermarkt Jumbo, Dekamarkt en Jan Linders. De teksten over stressloos leven en grazen in de wei stond op de website en zijn volgens Wakker Dier verwijderd. Op de verpakking van het kalfsvlees staat dat de dieren leven in ruime, diervriendelijke stallen. Dit wordt volgens het vleesmerk zo snel mogelijk aangepast.

Of dit gebeurt door de nominatie van Wakker Dier voor de jaarlijkse Liegebeest-award is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat dit soort negatieve publiciteit de druk op bedrijven vergroot: zo verdween plofkip al uit de supermarkten door de aanhoudende aandacht van Wakker Dier voor het goedkope vlees van kippen die een erbarmelijk leven leidden.

Wakker Dier houdt jaarlijks een verkiezing van het meest misleidende merk. Er zitten nog vier kandidaten in de verkiezing: Keurslagers, het PlanetProof-keurmerk voor zuivel, Olvarit en de kipsector. Op 22 september maakt Wakker Dier bekend wie het grootste Liegebeest van 2021 is.

