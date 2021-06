Voedingscentrum juicht om wateractie Ronaldo: ‘Hier kan ons marketingbudget niet tegenop’

Frisdrankenmerk Coca-Cola had - als belangrijke sponsor van het EK - gisteren twee flesjes goed in beeld op de desk van ‘CR7' geplaatst. Maar die duurbetaalde ‘visibility’ werd zonder pardon aan de kant geschoven door Ronaldo. Toen hij aan de tafel plaatsnam, zette hij de colaflesjes weg, en toonde demonstratief zijn flesje water. ‘Agua’, sprak hij: ‘Water’.

De medewerkers van het Voedingscentrum deelden de beelden al gauw met elkaar op WhatsApp, en op Twitter zijn wetenschappers uit de voedings- en gezondheidshoek uitermate in hun nopjes met de actie van de sterspeler. Een betere ‘influencer’ dan Ronaldo - goed voor bijna 300 miljoen volgers op Instagram - is er haast niet te vinden voor de boodschap die het voorlichtingsbureau al jaren voor het voetlicht probeert te brengen: drink water, geen frisdrank.

,,Dit vinden wij een fantastisch statement”, zegt Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. ,,Hij laat merken dat het niet normaal is dat je zomaar frisdrank voor je neus krijgt. Dat Ronaldo water promoot is mooi, want hij heeft een enorm publiek. Hij heeft de kracht om water cool en normaal te maken.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo zette zijn waterflesje pontificaal in beeld nadat hij de cola aan de kant schoof. © AFP

Marketingbudget

,,Hier kan ons marketingbudget niet tegenop”, vervolgt Velema. We drinken te weinig water, bleek in 2019 uit onderzoek. Gemiddeld drinken we zo’n vijf glazen water per dag, omgerekend een liter, maar het Voedingscentrum raadt echter zeven tot tien glazen water aan. Dat haalt slechts 15 procent van de Nederlanders. Twee jaar geleden werd water daarom onder de aandacht gebracht in de campagne Eetwissel. Kies eens voor een volkorenbroodje en niet voor een wit bolletje en vervang dat glas cola door een glas water. Een boodschap die de fitte Portugees wel kan waarderen, zo blijkt.

Ook onder andere voedingsexperts is enthousiast gereageerd op Ronaldo. Sebastiaan Aalst, directeur strategie van het Food Cabinet dat zich inzet voor een duurzamer voedselsysteem, tweet: ‘Bam, dat is even een lekker statement.’ Voedselwaakhond Food Watch zette het filmpje op Twitter: ‘Hebben jullie gister ook die fantastische actie van Ronaldo op het EK gezien?’

Klein puntje van kritiek: Ronaldo toonde een flesje bronwater, terwijl het Voedingscentrum kraanwater onder de aandacht probeert te brengen. ,,Dat is duurzamer en net zo gezond”, zegt Velema. ,,Maar ons Nederlandse kraanwater is dan ook van ontzettend goede kwaliteit, dat is niet overal ter wereld zo.”

Coca Cola heeft nog niet gereageerd op de actie van Ronaldo.