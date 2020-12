Voedingsexpert positief over nieuwe verspakketten Picnic, maar: ‘Geen volledige maaltijd’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: is het wat? Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman de nieuwe verspakketten van Picnic.

Een verspakket; je kent het wel. Daarmee heb je in één keer bijna alle ingrediënten in huis om makkelijk een maaltijd tevoorschijn te toveren. Onlinesupermarkt Picnic kwam onlangs met vier nieuwe boxen (4,99 euro per stuk) waarmee je twee plaatpizza’s en twee quiches kunt maken. De maaltijden zijn allemaal vegetarisch.

Het concept van het verspakket begon zo’n acht jaar geleden met een simpele tomatensoep of erwtensoep (Albert Heijn was daarin de voorloper). Inmiddels is het aanbod veel gevarieerder en stagneert de verkoop na eerdere populariteit weer, aldus trendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,Pakketten maken nu geen échte groei meer door’’, zegt ze. ,,Een reden daarvoor is dat mensen momenteel veel thuis zijn en bereid zijn om losse ingrediënten te kopen. De overgebleven groenten gebruiken ze desnoods voor de lunch.’’

Deeg

Voedingsdeskundige Marsman koopt zelf regelmatig verspakketten. Van Picnic probeerde zij op verzoek van deze site de Italiaanse plaatpizza en de bloemkool-kerriequiche. Beide pakketten bevatten deeg en dat is nieuw, want de boxen van AH en Jumbo zijn altijd zonder deeg, verse pasta of crème fraîche - oftewel producten die gekoeld moeten blijven.

Volledig scherm Het pakket voor de bloemkoolquiche. © Eatertainment ,,Het niet toevoegen van bepaalde producten houdt de pakketten betaalbaar’’, legt Ammerlaan uit. ,,Bovendien liggen de pakketten bij Jumbo en AH buiten de koeling en dan kun je er geen bederfelijke producten als room en kaas in stoppen. Bij Picnic zal dat anders zijn, die hebben geen supermarkt en brengen de producten rechtstreeks van eigen koeling naar de klant.’’

Makkelijk

Volgens ervaringsdeskundige Marsman is het deeg makkelijk in gebruik (ook voor de minder getalenteerde chef), want het zit vast aan een papieren baklaag, waarmee je het deeg makkelijk uitrolt en na het bakken kunt losmaken van de springvorm. Wel een kritische noot: ,,Jammer dat het deeg rechthoekig is, terwijl een quiche normaliter rond is.’’

Groenten

Het grote voordeel aan een verspakket is dat je precies weet hoeveel groenten je binnenkrijgt, vindt trendwatcher Anneke Ammerlaan. Bij deze pakketten staat pontificaal op de verpakking: ‘pizza Italiaans - 500 gram groenten’ en ‘quiche bloemkool kerrie - 700 gram groenten’.

Dat vindt Marsman nogal aan de lage kant. ,,Wel als het een avondmaaltijd voor vier personen moet zijn. Dan red je (zeker met de pizza) geen 200 gram per persoon. Voor mijn gezin is dit ook iets te weinig. Ik zou daarom met name de pizza combineren met een extra salade of groentesoepje.

Lekker

De groenten maken het wel heel lekker. ,,Als ik moet kiezen tussen een afhaalpizza met kaas en tomaat of deze pizza met ui, courgette, paprika en tomaatjes, ga ik zeker weten voor deze. De quiche vond ik qua smaak wat eentonig. Dat komt door de kerrie, dat is vaak overheersend.



,,Maar het mooie aan een verspakket is dat je makkelijk kunt variëren. Ik zou naast de quiche-ingrediënten (bloemkool, ui, wortel en paprika) ook een courgette of een paarse wortel toevoegen. Dat geeft een frissere smaak en de kleur doet ook wat.’’

Volledig scherm Italiaanse pizza. © Eatertainment

Calorieën

Niet onbelangrijk; hoe zit het met de calorieën? De quiche is met toevoegingen (eieren, kaas en crème fraîche) vet en calorierijk. Maar dat weet je met een quiche, vindt Marsman. Hetzelfde geldt voor pizza. Op de doos staat: zelf kaas toevoegen, met als suggestie feta. Dat is lichter dan ‘gewone' geraspte kaas, maar het geheel blijft een deegbommetje.

En de gerechten zijn zout, benadrukt Marsman. ,,Met name de pizza is aan de zoute kant. Ook zonder kaas zit je in totaal (de hele pizza) op 8,9 gram en dat is fors.

Borrel

Zelf prijst Picnic de boxen aan als avondmaaltijd, voor de borrel of een feestje. Marsman maakt daarvan: de borrel of een feestje en voor de avondmaaltijd als je daarbij een salade of soepje serveert. ,,Naar mijn mening passen deze gerechten niet in een gezonde basis, want ik vind het te weinig groente en te veel zout.



,,Ze zijn een goede optie in het weekend om als borrelhap op tafel te zetten en lekker van te genieten. En wat ik leuk vind: er zit geen vlees in.’’

Toch liever zelf aan de slag? Leer de klassiekers van de professionals:

