Voedselapp Too Good To Go verkoopt miljoen maaltijden: ‘Het milieu wint’

Too Good To Go gaat sinds januari 2018 de strijd aan met voedselverspilling. Restaurants en winkels die staan ingeschreven bij de app bieden gebruikers een ‘magic box’ voor een kleine prijs met producten die anders weggegooid worden. Vandaag is de miljoenste maaltijd verkocht. Dit is een belangrijke mijlpaal voor oprichter Joost Rietveld: ,,Het was een doel voor ons maar wij wisten niet dat we het al zo snel zouden behalen. Het is zo snel gegroeid, we zijn enorm trots.”