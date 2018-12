Voor barista Niels is koffie veel meer dan een druk op de knop

Koffie is voor miljoenen Nederlanders dé manier om de dag mee te beginnen. Voor Niels te Vaanhold (26) uit Goor is het zwarte goud echter meer dan een druk op de knop in de ochtend. Hij is fulltime barista en een goeie ook: in Brazilië werd hij vorige maand de op één na beste koffieproever ter wereld.

Quote Met goede koffie maak je iedereen blij Tussen de afspraken door schuift Niels aan bij Bar Bistro d’Olde Smidse in Goor. Kilometers maken, hij doet het elke dag. Als barista en trainer van de Zwolse koffiebranderij Mocca d’Or reist hij door het land om met zijn expertise het koffielandschap smakelijker te maken. „Koffie is een lang een ondergeschoven product geweest”, zegt de 26-jarige Gorenaar.



„Je hebt sterrenrestaurants waar alles gaat om smaak en de kaart. Maar de koffie staat niet eens op die kaart en komt soms uit een automaat. Dat is zonde. Het is de smaak waarmee je ’s ochtends de dag begint en een avondje uit mee afsluit. Die smaak mag dus ook best goed zijn. Met goede koffie maak je iedereen blij.”

Barista in Berlijn

Te Vaanhold was al even werkzaam in de horeca toen hij zich specialiseerde tot barista. Een stap met het oog op de toekomst: „De horeca is geweldig, maar ik wilde niet tot mijn pensioen elke avond en ieder weekend werken. Dus mijn baas zei: ‘ga er iets bij doen’. Wijn en speciaalbier is niet zo mijn ding, dus werd het koffie.”

Per toeval

Quote Je moet na een avondje uit eten denken: ik heb lekker gegeten en de koffie was top Niels te Vaanhold En als je iets doet, moet je het ook goed doen, dacht Niels. Hij schreef drie koffietenten in Berlijn aan, een paar van de beste ter wereld. Prompt werd hij aangenomen.



„Dat ging echt per toeval, ik heb er bijna twee jaar gewerkt. Een geweldige stad, waar ik me vooral heb gespecialiseerd in smaak en het maken van filterkoffies. De belangrijkste les? Koffie moet ‘rond’ van smaak zijn. Ik hou zelf wel van een beetje fruitig, maar dat wordt al haast een soort thee. Het is vooral een kwestie van heel veel doen. Ervaring krijgen.”

Proevend de wereld rond

Winnaar van de Barista Battle 2013, de beste koffieproever van Nederland, de op één na beste koffieproever van de wereld. De afgelopen paar jaar kreeg Te Vaanhold de eretitels aan elkaar. Voor proeverijen reisde hij de wereld rond. Onlangs nog in Belo Horizonte, Brazilië. „Je krijgt drie kopjes koffie voor je neus en dan moet jij als barista zeggen welke van de drie de afwijkende koffie is. Leuke dingen om te doen, maar het niveau ligt zo dicht bij elkaar. Op een goede dag kun je eerste worden, maar met een klein foutje ben je vierde. Dus de beste, wat zegt het? We gunnen het elkaar allemaal en in Nederland doen we als Mocca d’Or goed mee in de top.”

Verse bonen maken goed bakkie

Binnenkort komt Te Vaanhold op de koffie op een bijzondere locatie: Boston in de Verenigde Staten. Maar eerst staat de kerstperiode voor de deur. Heeft de Goorse koffiebrander nog tips voor het ‘bakkie’ na het kerstdiner? „Gebruik verse bonen, dat is echt het geheim”, legt hij enthousiast uit. „Verse producten zijn het beste, altijd. Maar het meeste valt en staat gewoon met welk apparaat je gebruikt. Koffie krijgt nu meer de waardering die het verdient. Je moet na een avondje uit eten denken: ik heb lekker gegeten en de koffie was top.”

