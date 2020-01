Voor de fans: 55 jaar oude whisky van zo'n slordige 25.000 per fles

dag van de croissant Waarom croissants thuis nooit zo lekker worden als bij de bakker

11:35 Of je er nu snel een naar binnen propt op het station of kiest voor de luxere variant van de bakker op zondagochtend: de croissant is niet meer weg te denken uit ons ontbijtritueel. Vandaag is het de Dag van de Croissant. De Franse ambachtelijke bakker Sébastien Roturier vertelt over het broodje dat groot is geworden in zijn thuisland.