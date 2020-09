Voor frikandellen-fans: topchef Ron Blaauw kookt eenmalig een chique viergangenmenu

Boze school­brief na stiekem airfryen in de klas gaat viral: ‘We kunnen hier niet om lachen’

23 september Een christelijke, middelbare school in Rotterdam staat in het middelpunt van de belangstelling nadat een boze brief van de school, gericht aan enkele ouders, op het internet is beland. In de brief uitten docenten van de Melanchthon Mavo Schiebroek kritiek op een groepje leerlingen dat in het klaslokaal snacks had bereid in een airfryer. ,,Wij kunnen er niet om lachen en zullen bij een volgende keer schorsen.”