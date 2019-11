Vrouw ontdekt dat echtgenoot vreemdgaat door foto bij recensie restaurant

De in de VS geboren en getogen Sietsema maakte het scheve schaats-incident, dat plaatsvond bij een Indiaas grillrestaurant, bekend door een passage te twitteren uit een chatsessie die hij recent met lezers had. De onbekende vrouw schreef hem: ‘Bij je laatste recensie staat een foto van mijn man die aan het dineren is met een vrouw die ik niet ben. Geconfronteerd met dit fotografische bewijs gaf hij zijn affaire toe. Ik dacht dat je het leuk zou vinden om jouw aandeel in dit drama te vernemen. Ik ben je dankbaar dat je dit bedrog bloot hebt gelegd’.