Waanzinnig uitzicht op onze wereldstad tijdens diner in Euromast, maar verwachtingen worden niet waargemaakt

Gouden Pollepel Als je in dit restaurant eet, dan kun je maar beter de afspraak bij de tandarts annuleren de volgende dag

14 augustus In de haven dansen de boten op de wind. Het restaurant is onherkenbaar veranderd. Het is feest hier en we krijgen een soepje cadeau. Het is raadzaam de volgende dag uit onze buurt te blijven met het oog op de knoflookwalm.