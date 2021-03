Waarom ananas zorgt voor een tintelende tong (en hoe je dit kunt voorkomen)

In een video op de facebookpagina van tv-programma Keuringsdienst van Waarde legt een expert uit hoe het zit met de ananas. De tropische vrucht is eigenlijk een schijnvrucht, omdat deze niet alleen uit het vruchtbeginsel ontstaat. Of een ananas rijp is kun je zien aan de middelste bladeren bovenop, die zijn dan makkelijk los te trekken. Daarnaast heeft een rijpe ananas een sterke, karakteristieke geur.

Bromelaïne

Verse ananas is rijk aan bromelaïne, dat is een zogenoemd ‘proteolytisch enzym’. Dit enzym breekt proteïnen af. Het tintelende gevoel in je mond is de bromelaïne die de proteïnen in je tong en wangen in sneltempo afbreekt. ,,Dit is niets om je zorgen over te maken”, schrijft Didi Koller. ,,Je mond maakt continu nieuwe cellen aan die de beschadigde cellen te vervangen.”



Bromelaïne heeft ook veel goede eigenschappen en wordt daarom ook wel gebruikt als supplement. Het werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en wondhelend. In Europa wordt het bijvoorbeeld gebruikt om het herstel te bevorderen na een operatie of een sportblessure.