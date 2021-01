Waarom astronauten wijn meenemen als ze de ruimte ingaan

Drank aan boord van een ruimteschip. De eerste reactie is vaak dezelfde: astronauten die alcohol drinken? Het moet niet gekker worden! Ter geruststelling, als er wijn of andere drank de ruimte in gaat, is dat voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen de ruimteorganisatie Roskosmos dacht er enige tijd anders over. Kosmonauten mochten van Roskosmos, toen dat nog een eigen station had, Mir, wodka of cognac drinken. Op doktersadvies, om het immuunsysteem te stimuleren.