Waarom is red velvet zo populair (en wat is het eigenlijk)?

Koken & etenAls je de supermarkt binnenloopt, vliegen de red velvetproducten je om de oren: chocolade, pannenkoeken, taart, pepernoten. Wat is red velvet en waarom is het zo populair?

De rode taart met roomkaasglazuur, wie kent hem niet? De taarttrend is komen overwaaien uit Amerika en werd daar echt populair in de jaren 20 tot 50 van de vorige eeuw. Oorspronkelijk kreeg de taart zijn rode kleur door onbewerkte cacao te mixen met azijn en karnemelk. In de oven ontstond dan een soort chemische reactie waardoor de taart rood kleurde.

Kleurstof

Tegenwoordig is vrijwel alle cacao op zo’n manier bewerkt dat de van nature aanwezige zuurgraad is geneutraliseerd. Hierdoor vindt de chemische reactie in de oven niet meer plaats, waardoor kleurstof nodig is voor de kenmerkende kleur. ,,Een andere manier om ’m goed rood te krijgen is er eigenlijk niet”, vindt Rutger van den Broek, winnaar van het eerste seizoen van Heel Holland Bakt. ,,Als je naar alle red velvets op Instagram kijkt zie je dat iedereen een mooie rode taart wil.”

Bietensap wordt vaak als alternatief voor kleurstof genoemd, maar daarmee is het resultaat volgens Rutger een stuk minder. ,,Wanneer je bietensap gebruikt, wordt de kleur eerder roze dan echt goed rood. Je kunt het wel gebruiken, maar om die mooie rode kleur te krijgen heb je toch echt kleurstof nodig.”

Quote De red velvetcake moet een lekkere volle cake zijn, zeker niet droog, dat vind ik een afknapper Rutger van den Broek, Rutger Bakt Naast de dieprode kleur moet de echte red velvettaart volgens Rutger een goede roomkaascrème hebben die je op smaak kunt brengen met vanille of witte chocolade, voor een witte chocolade botercrème. ,,De red velvetcake moet een lekkere volle cake zijn, zeker niet droog, dat vind ik een afknapper”, zegt Rutger kritisch.

De red-velvettaart heeft volgens Rutger zijn populariteit mede te danken aan z'n fotogenieke uiterlijk. ,,De taart ziet er onwijs lekker uit door het contrast van de rode cakelaag en die romige cream cheese-topping. Ik denk dat hij gedeeltelijk daarom zo populair is. Veel mensen zijn daarnaast hypegevoelig, dus dat speelt ook mee.”

Red velvetsmaak

Net als de karamel zeezouthype van een paar jaar geleden, liggen de supermarkten nu vol met allerlei red velvetproducten. Maar wat is de kenmerkende red velvetsmaak eigenlijk? Rutger vindt het lastig. ,,In een taart snap ik de red velvet smaak heel goed. Het is die frisse zure crème van de roomkaas, met een tikkeltje cacao en vanille. Maar wat is er zo red velvet aan een red velvetpepernoot? Voor mij heeft het weinig met red velvet te maken als het alleen een rode kleur heeft en vervolgens naar aardbei smaakt. Ik vind het een lastige smaak.”

Benieuwd naar Rutgers favoriete recept voor een echte red velvettaart? Hieronder deelt hij het recept uit zijn nieuwste boek Rutger bakt de 100 allerbeste recepten. Het recept is te vinden onder de foto.

Volledig scherm De Red Velvet taart van Rutger Bakt. © Erik Robin Spronk

Red velvettaart voor 12-16 personen (bereidingstijd 60 minuten, baktijd 30 minuten)

Ingrediënten:

- 250 ml karnemelk, op kamertemperatuur

- 1-2 tl rode kleurstof

- 15 gr cacaopoeder

- 200 gr boter, op kamertemperatuur

- 300 gr suiker

- 1 tl vanille-extract

- ¼ tl zout

- 3 eieren, op kamertemperatuur

- 300 gr bloem

- 1 tl baking soda

- 2 tl witte wijnazijn

Voor de roomkaascrème:

- 175 gr boter, op kamertemperatuur

- 150 gr poedersuiker

- 300 gr roomkaas, op kamertemperatuur

- 2 tl vanille-extract

Verder nodig:

Boter, om in te vetten

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Als je de drie cakes tegelijk wilt bakken kun je beter voor de hete luchtstand van je oven kiezen, want dan kun je meerdere cakes boven elkaar bakken. Je kunt er ook voor kiezen om de cakes na elkaar te bakken. Vet drie ronde vormen met een doorsnede van 20 centimeter in met boter en leg een rond stuk bakpapier op de bodem.

Meng de karnemelk met de rode kleurstof en cacao door elkaar. Doe de boter, suiker, het vanille-extract en zout in een kom en klop het in enkele minuten tot een romig geheel. Voeg vervolgens de eieren één voor één toe, waarbij je het volgende ei pas toevoegt als het vorige volledig is opgenomen.

Volledig scherm Rutger Bakt de 100 Allerbeste Recepten door Rutger van den Broek. © Rutger Bakt Stop met mixen als alle eieren goed gemengd zijn en het mengsel luchtig is. Meng er de helft van het karnemelkmengsel en de helft van de bloem door. Voeg vervolgens de rest van beiden toe en meng ook de baking soda en witte wijnazijn door het beslag. Verdeel het beslag over de drie bakvormen en bak de cakes in 25-30 minuten gaar. Stort ze op een rooster en laat ze zo afkoelen.

Doe voor de roomkaascrème de boter met de poedersuiker in een kom en klop hem romig. Voeg vervolgens de roomkaas en het vanille-extract toe en klop alles door tot een gladde crème.

Snijd de drie cakes aan de bovenkant recht bij. Verkruimel de afsnijdsels en bewaar ze. Leg één cake op een bord en strijk daar een laag van de crème over. Bedek dit met de tweede cake en strijk ook daar een laag roomkaascrème over. Dek dit af met de derde cake en bestrijk de taart bovenop en aan de zijkanten met een dun laagje crème. Zet de taart minimaal 30 minuten in de koelkast.

Bestrijk de taart met de rest van de roomkaascrème en strooi de achtergehouden cakekruimels er bovenop.

