Waarom je dit blauwe bakje binnenkort niet meer vindt in je supermarkt

Wie kent ’m niet: het opvallende blauwe champignonbakje is een icoon in de Nederlandse supermarkt. Toch staan de bakjes binnenkort niet meer in de koeling bij Albert Heijn als het aan producent Verstappen Advanced Packaging ligt. Het bedrijf uit het Limburgse Horst stapt over naar een duurzamere, volledig doorzichtige variant.

Mieke Verstappen, directeur van het verpakkingsbedrijf, vertelt dat het bakje is ontstaan in de jaren 70. Haar vader Jan was destijds een van de mensen die meewerkten aan het ontwerp van het blauwe bakje, dat al geruime tijd voor 80 procent uit gerecyclede frisdrankflessen bestaat.

Duurzaam

Quote De recyclemo­ge­lijk­he­den bij gekleurd plastic zijn veel beperkter Mieke Verstappen Ze zijn dus al duurzaam. Toch maakt het bedrijf de stap naar een nóg duurzamere, doorzichtige variant, gemaakt van 100 procent gerecyclede frisdrankflessen. Daarmee verdwijnt de blauwe kleur. Met het oog op duurzaamheid een belangrijke keuze, vertelt Verstappen aan de telefoon. ,,Transparant materiaal kun je voor veel meer toepassingen hergebruiken. De recyclemogelijkheden bij gekleurd plastic zijn veel beperkter.”



De verwachting is dat andere supermarkten na verloop van tijd ook zullen overstappen op de duurzamere verpakking voor champignons, maar wanneer precies vindt Verstappen lastig te zeggen. ,,Wij staan in dienst van de supermarkten en krijgen de laatste jaren steeds minder vraag naar de blauwe bakjes. Daaraan kun je zien dat het niet heel lang meer op zich laat wachten, de tijd zal het leren.”

Supermarkten zijn de laatste jaren druk bezig hun verpakkingen te verduurzamen, ziet ook verpakkingskundige Karin van de Stadt van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Hoe lang duurt het nog voordat verpakkingen plasticvrij en 100 procent duurzaam zijn? ,,Ik denk niet dat we op een gegeven moment klaar zijn met verduurzamen, het is een activiteit die alsmaar doorgaat.”



Steeds meer producenten investeren in duurzame, circulaire verpakkingen, bijvoorbeeld door bij het ontwerp al rekening te houden met de fase waarin de verpakking afval wordt en daarna goed kan worden gerecycled, legt de verpakkingskundige uit. ,,Er worden steeds nieuwe duurzame technieken en materialen ontdekt, de techniek staat niet stil.”

