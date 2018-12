Waarom je geen tv moet kijken tijdens het eten

Fight or flight

Bovendien kunnen te veel prikkels uit je omgeving een biologische reactie veroorzaken. ,,Als je iets spannends ziet op televisie of sociale media kan je lichaam een fight or flight-reactie vertonen’’, zegt diëtist Gesina Hammad-Waslander. ,,Deze stressrespons verenigt zich niet met een goede vertering. Voor het verteren van voeding moet er bloed naar het spijsverteringskanaal, maar als je lichaam in een fight or flight modus komt, gaat het juist naar de ledematen, zodat je kunt overgaan tot actie.’’



Wat chips tussendoor

Veel van wat je eet op een dag krijg je ongemerkt en onbewust binnen, wanneer je met iets anders bezig bent, volgens van Daalen. ,,Een gebakje op het werk, omdat iemand trakteert. Te veel plakjes kaas en worst voor de televisie, of een handje chips tussendoor. Als je er echt bij zou stilstaan, zou je dan in alle gevallen hetzelfde doen? Het bijhouden van een eetdagboek kan gedachteloos eten tegengaan.’’