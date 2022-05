Waarom je vlug je lege flessen en kratten moet inleveren (als je bier wilt blijven drinken)

Wat Eten We Vandaag: Arancini met paddenstoe­len

Arancini, oftewel Italiaanse risottoballetjes, maak je in twee stappen, maar het is de moeite dubbel en dwars waard. Deze vegetarische variant is perfect als borrelhapje. Gebruik een restje risotto of maak de risotto uit dit recept. Laat ze net als bitterballen wel kort afkoelen voor je ze eet. Lekker met een pestodip.

29 mei