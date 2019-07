Waarom koffie verkeerd de biefstuk onder de drankjes is

Ben jij een echte snackex­pert? Doe de quiz op Junkfood Dag!

21 juli Gooi nog maar een frikandel of een kroket in de frituurpan, want het is Wereld Junkfood Dag! Denk jij alles te weten over vet voedsel, fastfoodketens of snacks uit de muur? Tijd om jouw kennis over deze krokante hapjes te testen met vijftien vragen over junkfood.