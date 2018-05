Waarom plaatsen we foto's van ons eten op Instagram?

De beste hotdogs vind je in Breda

12:00 Chef-koks Guillaume de Beer en Jaimie van Heije maken elke week een video over adresjes in heel Nederland waar je echt een keer naartoe moet. Deze week bezoeken zij Dokter Worst in Breda, waar je schijnbaar de beste hotdogs kun eten. Of zoals Guillaume de Beer zegt: ,,Van heinde en verre mogen ze hierheen komen!"