Wakker Dier: Dit is het meest verhullende woord van gruwelijkheden in de vee-industrie

Koken & EtenDierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft het woord ‘strippen’ gekozen als ‘eufemisme van het afgelopen jaar’. Het gaat om het opensnijden van levende vis in de visindustrie. Met de verkiezing wil Wakker Dier helderheid scheppen over ‘mooie praatjes’ in de dierensector.

Voor de jaarlijkse verkiezing van het meest verhullende woord waren meer termen in de race. Naast strippen, dat als winnaar uit de bus kwam, waren dat couperen, bedwelmingsruimte, scharrelei en uitval. Ruim 12.000 mensen hebben volgens de organisatie hun stem uitgebracht. Vicevoorzitter Anne Hilhorst laat weten dat ‘deze woorden geen recht doen aan het lijden dat erachter schuilgaat’.

Strippen = opensnijden

‘Strippen’ houdt volgens Wakker Dier vaak in dat vissen levend en zonder verdoving opengesneden worden om de organen en het bloed te verwijderen. Hilhorst wijst erop dat allang vaststaat dat vissen pijn kunnen voelen. Dat we nog altijd zo met vis omgaan is volgens haar ‘domweg barbaars’.

Couperen = afbranden en bedwelmen = vergassen

Op nummer twee en drie staan de termen couperen en bedwelmen. Couperen houdt in dat jaarlijks miljoenen varkensstaartjes afgebrand worden, aldus de dierenorganisatie. Aan het eind van hun leven worden deze dieren vaak afgevoerd naar de ‘bedwelmingsruimte’ van een slachterij. De varkens worden daar verdoofd met bijtend CO2-gas, zo meldt Wakker Dier, waardoor ze hun laatste minuten doorbrengen in pijn en paniek.

Volledig scherm Opengesneden vis. © Shutterstock

Scharrelei = schuurei

De term ‘scharrelei’ eindigde op plek vier in de ranglijst. Die naam roept een romantisch beeld op van kippen die rondscharrelen op het erf, maar scharrelkippen komen helemaal niet buiten. En dat is een kwestie van de waarheid verhullen, aldus Hilhorst, die stelt dat de term scharrelei de zaken mooier voorstelt dan ze zijn. In het Engels heet dit soort eieren barn eggs, oftewel schuureieren. Dat zou ook best de Nederlandse naam kunnen worden, vindt Wakker Dier.

Uitval = sterfte

Op de vijfde plaats komt de term ‘uitval’. Dit woord is de normale naam voor sterfte in de stal. Die term doet geen recht aan de harde realiteit, aldus de organisatoren van de verkiezing. Het gaat om dieren die doodgaan door zwakte, ziekte of uitdroging. ‘Vaak met veel pijn en zonder enige medische hulp', aldus Hilhorst.

De verkiezing is in het leven geroepen om het beestje bij de naam te noemen. In 2020 won de term ‘ruimen’ de eufemismeverkiezing. Bij ruimen worden dieren gedood na de uitbraak van een dierziekte zoals bijvoorbeeld vogelgriep.



Het meest omstreden woord van het jaar daarvoor was kraambox. Wat dat is zie je hieronder in de video:

