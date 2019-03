Wakker Dier heeft ‘plofkip’ bijna weggevaagd en dit is het volgende doelwit

Deze week was er weer eentje. ‘O Albert Heijn, wat zijn jullie sympathiek bezig. We konden voor een paar zegeltjes de beste pannen uitzoeken’, zo begint de radiospot vriendelijk. ‘Sparen voor de mooiste serviezen en met het hele gezin voor geen geld naar het pretpark.’ Om iets grimmiger verder te gaan. ‘Ja, voor klanten is genoeg te sparen, Albert Heijn. Maar de kippen sparen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen.’



De landelijke spot is de veertigste actie van Wakker Dier sinds 2014 die aandacht vraagt voor dierenwelzijn als het gaat om supermarktvlees (zie infografiek). Albert Heijn was het vaakst het doelwit in die periode: dertien keer. ,,Ons belangrijkste doel is om de Nederlandse consumptie plofkipvrij te krijgen’’, zegt persvoorlichter Casper Schrijver.

Volledig scherm De acties van Wakker Dier sinds 2014 die gericht waren tegen supermarkten.

De plofkip is toch allang uitgebannen?

,,We zijn blij dat de meeste supermarkten geen gebruik meer maken van de snelgroeiende kip die door haar poten zakte omdat die niet in dezelfde mate meegroeien’’, zegt Schrijver. ,,Daarvoor in de plaats is de lokkip gekomen. Die kippen groeien langzamer, maar hebben nog steeds heel weinig ruimte en leven in hun eigen uitwerpselen.’’

Zijn fastfoodrestaurants van McDonald’s en KFC nu aan de beurt?

,,We richten ons in eerste instantie op supermarkten, omdat het meeste vlees via de supermarkt bij de consument komt. En omdat de ontwikkeling bij supermarkten stagneert door de lokkip en het kiloknallen daarmee, ligt onze focus op dit moment bij de supermarkten. Maar de fastfoodketens gaan zeker weer van ons horen.’’

Soms trokken jullie spots terug de afgelopen jaren. Waarom was dat?

,,Wij checken altijd eerst of een super het product verkoopt waar wij eventueel een spotje over willen maken. Dan is er contact met de supermarkt en vragen wij of er concrete plannen zijn om ermee te stoppen of over te gaan op betere alternatieven. Als die er niet zijn, vragen wij de super ons op de hoogte te houden als er iets verandert. Horen wij niets meer, dan kunnen we besluiten om een spotje te maken. Op het moment dat er van de supermarkt een concrete toezegging met deadline komt, trekken we het spotje terug. Zo is dat ook gegaan bij de staleend van Lidl en AH en het kooikonijn bij Jan Linders.’’

Bij AH zijn ze niet blij. ,,Het is een goede zaak dat Wakker Dier zich inzet voor dierenwelzijn, maar met hun campagnes zetten zij echt een verkeerd beeld neer van Albert Heijn’’, reageert de woordvoerder Pauline van den Brandhof.



In tegenstelling tot de indruk die Wakker Dier wekt, vindt AH dierenwelzijn wél belangrijk, zegt zij. ,,Onze kippen zijn van een robuust ras, met meer leefruimte en afleidingsmaterialen. Een kip waarover Wakker Dier bij de introductie overigens zeer te spreken was’’, is de reactie uit Zaandam.

Minste ruimte

AH weerspreekt dat alleen de kip met de minste ruimte in de aanbieding belandt en zegt juist als marktleider voortrekker te zijn als het gaat om het aanbod van duurzame kip. ,,Wakker Dier is van mening dat kip van Albert Heijn in de aanbieding niet diervriendelijk zou zijn. Albert Heijn heeft verschillende soorten kip in het assortiment en heeft ook geregeld aanbiedingen van deze verschillende varianten’’, aldus de woordvoerder.



Wakker Dier heeft ‘helaas’ geen oog voor andere initiatieven, aldus Van den Brandhof. ,,In onze huismerk vleeswaren maken we al geruime tijd gebruik van De Albert Heijn Kip. En we hebben ook een ruim aanbod aan biologische kipvleeswaren.’’



Juist die vleeswaren liggen nog onder het vergrootglas. Veel kip bij de versafdeling inmiddels wel van betere kwaliteit als het gaat om dierenwelzijn, meldt Casper Schrijver. ,,Maar voor vleeswaren geldt dat niet overal.’’



AH is wel vaak het doelwit, Jumbo heeft 5 keer Wakker Dier op zijn dak gehad. Van den Brandhof: ,,Hoge bomen vangen veel wind.’’ De grote afwezige in het rijtje van acties is Plus. ,,Die doet het relatief goed’’, aldus Schrijver.

Quote Het is een goede zaak dat Wakker Dier zich inzet voor dierenwel­zijn maar met hun campagnes zetten zij echt een verkeerd beeld neer van AH Dat blijkt ook uit de kipvleeswaren van Plus. Die hebben vanaf september dit jaar minimaal één ster van het Beter Leven keurmerk, meldt Wakker Dier. Daarnaast heeft de kip in de kant-en-klaar maaltijden sinds deze maand al minimaal één ster. ,,Plus is de eerste supermarkt die deze stap zet. Dit is een belangrijke stap voor een beter leven van de kippen, waar we heel blij mee zijn”, meldt bestuurder van Wakker Dier Anne Hilhorst.