Wakker Dier roept op tot boycot van Albert Heijn-kip

Wat Eten We Vandaag: Bistecca alla pizzaiola

10:00 Bistecca alla pizzaiola is een Napolitaanse klassieker. Gezegd wordt dat dit gerecht ontstond in het huis van een pizzabakker. Hij kwam thuis na een zware werkdag en zijn vrouw ging snel de keuken in om hem op te laden met eten. Hiervoor gebruikte ze de luttele ingrediënten die ze in huis had.