Wat Eten We Vandaag: Aardappel- knolselderijstamppot met paddenstoelen

Koken & Eten Theo kan niets in de keuken, 49 jaar lang werd er gekookt door zijn vrouw. Totdat zij overleed

Stel je bent een jaar of tachtig en je vrouw heeft jarenlang voor je gekookt, en ze valt ineens weg. Voor mannen die nog nooit de piepers hebben op hoeven zetten, is er in Ommoord Het Koken voor Kerels in het Huis van de Wijk. En dat is mateloos populair onder de zeventigplussers.

23 februari