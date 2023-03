Wat Eten We Vandaag: Aardappel-pompoenfrittata met Taleggio

Recensie Bij dit restaurant in Deventer klapt de persoon­lijk­heid van het bord

Eten wat de pot schaft, dat is het principe van restaurant Carotte in Deventer. En in die pot spelen seizoensgebonden groenten, die het liefst uit de buurt worden gehaald, de hoofdrol. Smaken komen daarentegen uit de gehele wereld. En mensen die écht niet zonder vlees of vis kunnen, hoeven niet te treuren.