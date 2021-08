Wat Eten We Vandaag: Aardbei crumble muffins

Zin in een zomerse zoete versnapering? Ga dan aan de slag met deze geweldige aardbei crumble muffins. Heerlijk zoet door de aardbeien en extra knapperig door de crumble. Lekker om buiten op te eten in het zonnetje of mee te nemen als tussendoortje voor een dagje uit.