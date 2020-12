Wat Eten We Vandaag: Amuse van coquille met wakame en geroosterde hazelnoten

Koken & Eten Eerste hulp bij kerstdi­ners in tijden van lockdown

23 december Alsof het kerstdiner normaal gesproken al niet genoeg stress oplevert, krijgen we er dit jaar ook nog eens de pandemie erbij. Dat maakt boodschappen doen en een kerstmenu in elkaar draaien er niet bepaald makkelijker op. Daarom bij deze: eerste hulp bij kerstdiners in tijden van een lockdown.