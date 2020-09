Wat Eten We Vandaag: Babi ketjap met zoetzure komkommer

Dit recept is verzorgd door Eatertainment

Ingrediënten babi ketjap

- 1 el olie

- 400 gr speklapjes, in reepjes

- 300 gr hamlappen, in blokjes

- 2 rode uien, gesnipperd

- 2 teentjes knoflook, fijngehakt

- 2 cm verse gember, in plakjes

- 150 ml ketjap manis

- 1 el sambal badjak

- 1 citroen, sap