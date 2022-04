Wat Eten We Vandaag: Banoffee-milkshake uit een chocoladepaashaas

Wat Eten We Vandaag: Tabouleh met linzen en tonijn

Tabouleh is een frisse peterseliesalade uit de Libanese en Syrische keuken. Normaal gesproken met bulgur, maar wij maken de salade met linzen, tomaten, munt en peterselie. Je kunt ervoor kiezen om de salade te serveren als bijgerecht of als een complete maaltijdsalade met tonijnsteak: wij kiezen in dit recept voor het laatste.

12 april