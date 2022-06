Wat Eten We Vandaag: Bounty boterkoek met pure chocolade en kokossnippers

Rozijnen­bol of krentenbol: dit zit er meestal in jouw broodje

De krentenbol: we eten ze met boter, kaas of wat suiker. En of we nou een dagje naar de dierentuin of met vakantie gaan, ze gaan ook eigenlijk overal mee naartoe. Wat maakt dit rondje broodje nou zo populair?

7 juni