Wat Eten We Vandaag: Burrito bowl met cajunkip

Koken & eten Dikke rijen bij de bakker: we verorberen vandaag miljoenen oranje tompouces

27 april Oranje shirt aan, rood-wit-blauw op de wangen en natuurlijk een oranje tompouce. Ook al is er geen vrijmarkt of feest vandaag, dat betekent niet dat we Koningsdag niet vieren. Hema verwacht een recordaantal oranje tompouces te verkopen.