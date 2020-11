Wat Eten We Vandaag: Chocolade-kardemomkoekjes met s’mores dip

VIDEO Zelf bepalen hoe duur je eten is en waar het vandaan komt, dat is het idee achter Onze Markt

19 november Baas worden over je eigen voedsel. Dat is het idee achter de consumentenbeweging die vier jaar geleden in Frankrijk begon met het verkopen van melk onder het eigen label C’est qui le patron, oftewel ‘Wie is de baas’. Inmiddels verkopen bijna alle Franse supermarkten dertig C’est qui le patron-producten zoals groenten, zuivel en bier. Onder de naam ‘Onze Markt’ begint de beweging nu ook in Nederland.