Wat Eten We Vandaag: Crèmebrûléetaart

Koken & Eten Diëtist over lightpro­duc­ten zoals sojamelk: 'Als je scheutje neemt, maakt het amper uit’

Van heel wat voedingsmiddelen zijn light varianten te vinden. Maar wat is ‘light’ en is het een gezondere keuze? Diëtiste Sanne Mouha vergelijkt 10 populaire light producten met de originele variant. ,,Light zegt niet alles over een product: soms bevat het minder vet, maar wel meer suiker.’’

14 januari