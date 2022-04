Wat Eten We Vandaag: Gepofte aardappelen met bimi en kruidenroom

video Ook Albert Heijn komt met pinda’s en rijst zonder verpakking: ‘Iedereen heeft glazen potje om te vullen’

Albert Heijn oefent in Rotterdam voor het eerst met een verpakkingsvrije supermarkt, althans in een deel van de winkel. Dat moet het gebruik van plastic tegengaan. ,,Het gaat erom dat we ons gedrag veranderen.”

