Wat Eten We Vandaag: Geroosterd briochebrood met zomerfruit en mascarpone

Wat Eten We Vandaag: Sticky kip met rijst en wokgroen­ten

3 augustus Een lekkere én snelle avondmaaltijd, dat is dit gerecht. De sticky kipstukjes bak je in een zelfgemaakte marinade. Deze gebakken kipstukjes zijn zoet, kleverig en overheerlijk. Ook bij kinderen zal dit gerecht ongetwijfeld in de smaak vallen.