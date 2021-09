Wat Eten We Vandaag: Hartige cake met halloumi en olijven

GOUDEN POLLEPEL De grootste bokkenpoot die wij ooit hebben gegeten: in dit restaurant lik je je vingers af

20 september We krijgen water uit een glazen karaf van het drinkwaterbedrijf. In een saus zit een witte wijn uit een wit stadje. Een buitenmaatse bokkenpoot dwingt je je vingers af te likken. We gebruiken een smoes om informatie te achterhalen.