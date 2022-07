Wat Eten We Vandaag: Havermout met chocolade en pindakaas

Over de Tong De Bonte Os in Kampen leeft en bruist als een Amsterdam­se kroeg en verrast qua eten

Eén eetcafé, twee Michels. In Amsterdamse stijl vanwege de roots van de ene Michel, maar dan wel in de woonplaats van de andere Michel, Kampen. En o ja, ze wilden het ook simpel houden. Dat was het plan voor De Bonte Os in 2013. Bijna tien jaar later zorgt de passie van deze twee mannen ervoor dat ze verbeteren, uitbreiden en groeien. In de keuken vind je verse ingrediënten, dagen de koks zichzelf en elkaar uit en willen ze verrassen. Zonder opsmuk.

