Wat Eten We Vandaag: Havermoutkoeken met pindakaas

Koken & Eten Italianen hebben de lekkerste tomaten, maar ook zij gebruiken tomaten uit blik

Tomaten mogen dan oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, de Italianen hebben de allerlekkerste. Tenminste, dat vinden ze zelf. En wie in Italië komt, proeft inderdaad de zon in de rijpe tomaten die je daar op je bord krijgt. Maar zijn zulke tomaten ook in ons land te koop?

9 februari