Wat Eten We Vandaag: Indische flappen met gehakt en pindadip uit de airfryer

Natuurwijn is hip, maar wat is het? En krijg je er echt geen kater van?

2 mei De terrasjes en cafés moeten we nog even missen, maar gelukkig kunnen we thuis ‘quarantwijnen’. Met een goed glas natuurwijn, bijvoorbeeld. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe smaakt het? Klopt het dat je er geen kater van krijgt? De Vlaamse sommelier Iphy Dubois (28) is er dol op.