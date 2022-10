Wat Eten We Vandaag: Kabeljauw uit de oven met venkel en wortel

Over de Tong De ‘patatas’ in dit Mexicaanse restaurant in Hardenberg zijn verslavend lek­ker

Temperamentvol met een flinke scheut gastvrijheid, dat is het recept van Dos Pimientos in Hardenberg. Vers, verrassend en betaalbaar. Traditionele gerechten met een strakke en stijlvolle opmaak. Tijdens zijn jaren in de Amerikaans/Mexicaanse keuken is zijn passie voor deze keuken bij chef-kok Zorfath ontstaan. Tel daar de jarenlange ervaring en de gastvrijheid van gastvrouw Dana bij op en dit lijkt een restaurant dat wel moet slagen.

14 oktober