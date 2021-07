Wat Eten We Vandaag: Kalfsschnitzel met gepofte aardappel en prei

Koken & Eten Herman den Blijker: ‘Als ik goed had nagedacht, was ik nooit met restaurant begonnen’

11:00 ,,Alles waar je plezier in hebt, gaat tijd in zitten”, aldus chef-kok Herman den Blijker in de podcast Gegijzeld met Arjan Erkel. Herman den Blijker is openhartig over zijn carrière, over het daarbij behorende vallen en opstaan. En vooral weer doorgaan.