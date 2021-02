Wat Eten We Vandaag: Knapperige tortilla’s met kip

Voor het eerst file in Zeeuws dorp: allemaal in de rij voor hamburgers en pizza

25 januari In het Zeeuwse dorp Waarde hebben ze tegenwoordig iets nieuws: een file. Elke vrijdag en zaterdag staat er net buiten het dorp een rij wachtende auto's. Niet omdat het verkeer er zo enorm is toegenomen of dat er wegen zijn afgesloten. Nee, in Waarde is de file uit vrije wil. Hij staat namelijk voor het drive-thru restaurant van de familie Goud.