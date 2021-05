Wat Eten We Vandaag: Krabkoekjes met remouladesaus

Koken & Eten Paniek bij supermark­ten is getemperd, maar rustig wordt het bij bezorging nooit meer

28 april Wie vandaag boodschappen bestelt bij Jumbo of Albert Heijn, heeft ze morgen in huis. Wellicht de normaalste zaak van de wereld voor veel consumenten, maar dat was een jaar geleden wel anders. Aan het begin van de coronacrisis moesten supermarkten alle zeilen bijzetten om de boodschappen bij hun klanten te krijgen. Hoe staat het er nu voor?