Wat Eten We Vandaag: Labneh met gegrilde aubergine

Opa Huub krijgt eigen bier met zíjn gezicht op het etiket: ‘Ik ben overdon­derd’

5 juni ‘Opa Huub’ kreeg donderdag het eerste bierflesje met zijn gezicht op het etiket in zijn handen gedrukt. ,,Ik ben overdonderd”, zegt hij ,,Ik moet er nog steeds van bijkomen.” Hij mocht het alvast proeven op het terras van het oudste café van Rotterdam, Melief Bender. Vanaf vandaag is het te bestellen in verschillende Rotterdamse horecagelegenheden.