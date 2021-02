Wat Eten We Vandaag: Libanese curry met zalm en chermoula

Koken & eten De railcate­ring verdwijnt, maar lachende Laila blijft te zien op Utrecht Centraal

3 februari Treinreizigers zijn al jaren gek op Laila. Zij is de vrolijke vrouw van de NS die, met haar rugzak lopend door de trein, een lach toverde op de gezichten van reizigers en hen voorzag van koffie en broodjes. Haar baan in de trein verdween, maar nu is ze terug op Utrecht Centraal.